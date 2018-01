Hrubesch will keinen hauptamtlichen Job mehr

Will zukünftig mehr für seine Frau da sein: Horst Hrubesch

DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch verspürt keine große Lust auf eine neue hauptamtliche Tätigkeit nach dem Ende seines Engagements beim Deutschen Fußball-Bund Ende 2018.

"Ich habe mir vorgenommen, dass dann Schluss ist. Irgendwann muss ich meiner Frau zurückzahlen, was ich ihr an Zeit über die Jahre genommen habe", sagte der 66-Jährige der "Sport Bild".

"Und ich sehe, wie die Einschläge näher kommen. Einige Freunde, mit denen ich Handball und Fußball gespielt hatte, sind schon gestorben", fügte Hrubesch hinzu: "Wenn ich irgendwo ein bisschen helfen kann, ist es eher vorstellbar, als wenn es ein hauptamtlicher Posten ist."

Seine Aussagen bezog der Europameister von 1980 auch auf seinen Ex-Klub, den Hamburger SV. Der HSV habe schon mehrmals Kontakt aufgenommen, die Konstellation habe aber nie gepasst. Ein künftiges Engagement am Volkspark schloss er zwar nicht aus, dann aber eher in beratender Funktion. "Nachdenken muss man darüber immer", so der frühere U21-Auswahltrainer.