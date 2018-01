Martínez kann sich Bayern-Abgang vorstellen

Javi Martínez spricht über seine Zukunft beim FC Bayern München

Mittelfeldspieler Javi Martínez kann sich nach seinem Vertragsende 2021 einen Abgang vom FC Bayern München vorstellen. Großes Lob zollt der Spanier sowohl Trainer Jupp Heynckes als auch Winter-Neuzugang Sandro Wagner.

"Ich liebe es, neue Länder zu sehen und Erfahrungen zu sammeln", sagte der 29-Jährige gegenüber "Sport Bild". "Ich will nicht ausschließen, am Ende der Karriere zum Beispiel in die USA zu wechseln." Er fühle sich aber momentan "unglaublich wohl" in München und wolle seinen laufenden Kontrakt "auf jeden Fall erfüllen".

Martínez, 2012 von Athletic Bilbao zu den Münchnern gewechselt und auf Anhieb wichtiger Bestandteil des damaligen Triple-Teams, würde mit dem FC Bayern gerne auch in dieser Saison erneut Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewinnen. Eine Kampfansage vermied der Nationalspieler jedoch. "Daran dürfen wir noch nicht denken, das ist noch viel zu früh: Es geht nun darum, dass wir uns in Doha gut auf die Rückrunde vorbereiten und die gute Form, die wir unter Jupp Heynckes hatten, behalten", so Martínez.

Vom zurückgekehrte Trainer-Rentner Heynckes schwärmte der zweikampfstarke Abräumer, der unter Vorgänger Carlo Ancelotti zumeist in der Innenverteidigung zum Einsatz kam, in den höchsten Tönen: "Er kennt genau meine Stärken und Schwächen. Im ersten Training nach meiner Rückkehr stellte er mich auf die Position des Sechsers, da war klar: Ich werde wieder meine Position spielen. Dort fühle ich mich wohl."

Martínez über Wagner: "Mann, heute wird es unangenehm!"

Er sei kein Spieler, "der im Eins-gegen-eins die Gegner ausdribbelt. Aber ich habe das Auge, wann ich wo stehen muss, um meinen Mitspielern zu helfen und Angriffe des Gegners zu vermeiden", sagte Martínez.

Lobend äußerte sich der Defensivspezialist auch über Winter-Neuzugang Sandro Wagner. Dieser erinnere ihn an den früheren Bayern-Angreifer Mario Mandzukic, 2013 ebenfalls ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Triple.

"Wann immer ich gegen Sandro spielen musste, wusste ich: 'Mann, heute wird es unangenehm!' Er ist einer der Spieler, den du nicht als Gegner, sondern lieber in der eigenen Mannschaft haben willst. Umso besser, dass er nun unser Trikot trägt", sagte Martínez angesprochen auf den ehemaligen Hoffenheimer.