Poulsen: "RB wird bald ein ganz großer Klub"

Yussuf Poulsen hat bislang wettbewerbsübergreifend vier Saisontore erzielt

Yussuf Poulsen ist bereits seit Drittliga-Zeiten im Kader von RB Leipzig und gehört seit jeher zum erweiterten Stammpersonal der Roten Bullen. Den Weg zu einem noch größeren Klub peilt der Stürmer vorerst wohl nicht an.

"Ich weiß, was ich kann und was nicht. Ich setze mir keine Limits, aber ich weiß auch, dass die Wahrscheinlichkeit, einmal zum Beispiel in Barcelona zu spielen, gering ist", sagte der Däne, der seinen Vertrag erst vor wenigen Monaten bis 2021 verlängert hat, gegenüber der "Sport Bild".

Er habe sich zwar schon stark verbessert, denn früher sei ihm der Ball vom Fuß gesprungen, "wenn er mit mehr als vier km/h kam". Aber für Barca, Real und Co. "müsste ich mich noch sehr stark weiterentwickeln", gab Poulsen zu.

Werner? "Es gibt keinen, der seine Qualität hat"

Ganz anders sei die Lage bei Mannschaftskollege Timo Werner. Der könne "ein Weltstar werden, wenn er fokussiert bleibt". Sein Sturmkollege setze sich mächtig unter Druck, verriet Poulsen und fügte an: "Wenn er das aber im Griff hat, wird keiner Timo stoppen können."

Werner sei für ihn "jetzt schon Deutschlands Stürmer Nummer 1", lobte der Däne: "Es gibt keinen, der seine Qualität hat."

"Wechselgedanken haben eher die Medien als wir Spieler"

Dass andere Big Player aus dem Fußballbusiness großes Interesse an Werner und Co. haben, macht Poulsen keine Sorgen. Auch nicht, dass Naby Keita den Verein im Sommer in Richtung Liverpool verlässt. "Für Naby wird der Verein einen sehr guten Nachfolger holen. Außerdem haben wir für die Position schon Kevin Kampl, der das sehr gut kann", beruhigte der Stürmer die Gemüter.

Es sei aber völlig normal, dass immer wieder Spieler gehen, solange "der Verein noch nicht mit Barcelona, Real oder ManU auf Augenhöhe ist", so der 23-Jährige. Lange wird dies aber ohnehin nicht mehr der Fall sein, ist sich Poulsen sicher: "Davon abgesehen denke ich auch, dass diese ganzen Wechselgedanken zu Topklubs eher die Medien als wir Spieler haben – RB Leipzig wird bald auch ein ganz großer Klub werden."

Ein Faktor auf dem Weg zum absoluten Top-Verein könnte die angepeilte Vertragsverlängerung mit Coach Ralph Hasenhüttl sein, der sich bislang aber noch ziert. "Ich mag Hasenhüttl sehr. Er ist noch ein relativ junger Trainer, der sich weiterentwickelt. Das passt zu uns", betonte Poulsen und fügte hinzu: "Wenn er verlängern würde, wäre das für mich ein gutes Zeichen dafür, in welche Richtung der Verein denkt."

"Müssen konstanter und effektiver werden"

Mit Blick auf die Rückrunde glaubt der Angreifer an eine Steigerung seines aktuell auf Rang fünf residierenden Teams. Die erneute Champions-League-Qualifikation sei eine große Motivation. Platz drei ist für den Dänen realistisch. "Ich halte das für möglich, aber dafür müssen wir wieder konstanter und effektiver werden als zuletzt", mahnte er.

Auf der internationalen Bühne hingegen hänge viel vom ersten Duell des Europa-League-Teilnehmers ab. "Gegen den SSC Neapel wird es ganz schwer. Das könnte schon fast ein potenzielles Champions-League-Duell sein", analysierte Poulsen und gab sich danach kämpferisch: "Wenn wir da weiterkommen und wir in jedem Spiel unsere Top-Leistung abrufen können, wissen wir, dass wir jeden schlagen können."