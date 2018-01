ÖFB-Youngster unterschreibt für Chelsea

Thierno Ballo zieht es an die Stamford Bridge

Fünf Jahre nach Rapid-Stürmer Philipp Prosenik darf wieder ein hoffnungsvolles österreichisches Talent die Ausbildung des englischen Spitzenklubs Chelsea FC genießen.

ÖFB-U17-Teamspieler Thierno Ballo wurde am 2. Jänner 16 Jahre alt und unterschreibt bei Chelsea FC einen Vierjahresvertrag. Derzeit ist Ballo mit der ÖFB-U17-Auswahl in Spanien, danach geht es nach London "und wir starten den Registrierungs-Prozess", so Peter Huemerlehner, Ziehvater und Berater Ballos zu "Laola1.at".

"Wir haben ein paar Vereine in die engere Auswahl genommen und uns dann nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Trainingsarbeit genau angesehen. Da hat Chelsea den besten Eindruck hinterlassen", sagt Huemerlehner. Zuletzt spielte Ballo für Viktoria Köln in der B-Jugend.

In der U18 der Blues und im Youth-League-Team hat Ballo bereits mittrainiert und auch bei diversen Testspielen mitmachen dürfen. Er soll nun langsam an den Profi-Bereich herangeführt werden und wohnt vorerst bei einer Gastfamilie.

Prosenik ging von 2009 bis 2012 den gleichen Weg und kam dann über die Milan Junioren wieder zurück zu Rapid.

red