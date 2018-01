Medien: Heynckes soll auch 18/19 beim FCB bleiben

Nach dem Wunsch der Bayern soll Heynckes (li.) über den Sommer hinaus Trainer bleiben

16 Spiele, 15 Siege, nur eine Niederlage: Die Bilanz von Jupp Heynckes, seitdem er erneut das Amt als Trainer des FC Bayern München übernommen hat, liest sich herausragend. Wie der "kicker" berichtet, soll der 72-Jährige unbedingt über die Saison hinaus beim deutschen Rekordmeister bleiben.

Laut der Meldung des Fußball-Magazins ist Heynckes weiter die Optimallösung für die Verantwortlichen des FC Bayern. Unter den aktuellen Vertragskonstellationen der anderen Anwärter auf den Posten sehen Uli Hoeneß, Hasan Salihamdzic und Co. demnach keine gleichwertige Alternative:

Zum einen enden die Verträge der gehandelten Kandidaten Niko Kovac (Eintracht Frankfurt) und Ralph Hasenhüttel (RB Leipzig) erst Mitte 2019 - auch Julian Nagelsmann, Coach bei der TSG 1899 Hoffenheim, kann seinen aktuellen Verein erst im übernächsten Sommer per Klausel verlassen.

Zum anderen besitze Heynckes wie kein anderer die Autorität und Sympathie, mit Stars wie Arjen Robben und Franck Ribéry umzugehen, wenn diese aufgrund geringer werdender Einsatzzeiten empfindlich reagieren könnten.

Deshalb beschäftigen sich die Bayern laut "kicker" zur Zeit mit keinen anderen Namen wirklich konkret.

Wie sieht Heynckes die Sache?

Ob der Triple-Trainer des Jahres 2013 allerdings überhaupt über die Saison hinaus auf der Bank des deutschen Rekordmeisters Platz nehmen will, ist zweifelhaft. Immer wieder hat betonte er, dass am 30. Juni für ihn Schluss ist. "Ich bin zwar fit, es macht mir Spaß. Nur: Man weiß nie, wie viel Zeit man noch hat, sein Leben zu genießen", betonte er Anfang Dezember in der "Süddeutschen".

Kurz zuvor hatte er nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach auf Nachfrage nach einer möglichen, langfristigen Zukunft erklärt: "Es gibt ganz klar eine Vereinbarung bis zum Ende der Saison. Und dabei bleibt es, da gibt es nichts dran zu rütteln." Ob sich die Heynckes' Einstellung über die Feiertage geändert hat, ist fraglich.