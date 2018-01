Herrlich: Schwalbe wurde "sehr aufgebauscht"

Hat sich mit Bayer in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert: Heiko Herrlich

Bayer Leverkusen hat mit Platz vier eine starke Hinrunde absolviert. Vor dem Rückrundenauftakt hat Bayer-Trainer Heiko Herrlich jetzt über die Entwicklung der Werkself und seine umstrittene Schwalbe im Pokal gesprochen.

"Das Ganze ist wohl auch wegen der Winterpause sehr aufgebauscht worden. Aber ich glaube nicht, dass ich deshalb eine Sperre bekomme und gegen die Bayern nicht an der Seite stehen kann", kommentierte Herrlich im "kicker" seine Schauspieleinlage im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach nach einer leichten Berührung durch Fohlen-Profi Denis Zakaria.

Mit Blick auf seine Mannschaft zieht der 46-Jährige indes ein durchweg positives Hinrunden-Fazit. "Das passt in der Mannschaft, und die Jungen wachsen in ihre Rolle rein, wie zum Beispiel Jonathan Tah. Der hat sich gern führen lassen, aber als Sven Bender nicht da war, hat auch er Verantwortung übernommen. Die älteren Spieler wie die Benders oder Bernd Leno sind mit ihrer Führungsqualität enorm wichtig. Das läuft so, wie wir uns das vorstellen", lobte der Bayer-Trainer.

"Tah hat den nächsten Schritt gemacht"

Angesichts der Entwicklung seiner jungen Spieler geriet Herrlich regelrecht ins Schwärmen: "Natürlich ist Leon Bailey in aller Munde, und auch Tah hat den nächsten Schritt gemacht. Das gilt aber für einige andere auch, wie etwa Kai Havertz, der noch mal einen Riesensprung gemacht hat. Er hat ja zwischendurch auch mal auf der Sechs gespielt und sich auch defensiv enorm verbessert."

Dennoch sieht der Ex-Profi noch Luft nach oben. "Die Konzentration hat uns am Saisonbeginn manchmal gefehlt, die Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten hellwach zu sein oder den richtigen Abschluss zu finden", so der Leverkusen-Coach, der sich vor dem Auftakt gegen Bayern München zurückhaltend gab: "Wir wissen alle: Wenn die Bayern bei 100 Prozent sind, wird es schwer. Vielleicht erwischen wir sie aber mal an einem Tag, an dem sie nicht bei 100 Prozent sind. Dann haben wir eine Chance."