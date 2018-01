LASK holt Offensivtalent von Red Bull Salzburg

Samuel Tetteh soll sich beim LASK weiterentwickeln

Der LASK verstärkt sich am Wintertransfermarkt und schnappt sich ein Offensivtalent von Titelverteidiger Red Bull Salzburg.

Red Bull Salzburg und der LASK vermelden den leihweisen Wechsel von Samuel Tetteh zum Aufsteiger aus Linz. Der 21-jährige Stürmer aus Ghana wird die Oberösterreicher demnach bis Sommer 2019 verstärken. "Er kann sämtliche Offensivpositionen einnehmen und macht unser Spiel noch variantenreicher", freut sich LASK-Coach Oliver Glasner über seinen Neuzugang.

Dieser blickt der neuen Aufgabe ehrgeizig entgegen: "Ich bin froh, nun bei einem aufstrebenden Bundesligaverein meine Qualität unter Beweis stellen zu dürfen."

Tetteh nach überstandener Verletzung "wieder voll belastbar"

Tetteh war vor eineinhalb Jahren aus der West African Football Academy nach Salzburg gewechselt und erzielte im Herbst 2016 zehn Tore für den FC Liefering, ehe ihn eine langwierige Meniskusverletzung außer Gefecht setzte.

"Samuel Tetteh hat eine schwierige Zeit hinter sich, ist jetzt aber wieder voll belastbar und wir denken, dass er beim LASK sehr gut aufgehoben ist", erklärt Salzburgs Sportchef Christoph Freund vìa Aussendung. "Den Leihvertrag haben wir bewusst längerfristig gestaltet, damit er genug Zeit hat, sich an seinen neuen Klub und an das Umfeld zu gewöhnen, um zu zeigen, was er kann."

In der aktuellen Spielzeit hat Tetteh zwei Tore in der Ersten Liga erzielt und kam bei den Salzburger Profis zu Kurzeinsätzen gegen Vitória Guimarães in der Europa League sowie gegen Bad Gleichenberg im Cup.

