Real mit einem Bein im Pokal-Viertelfinale

Gareth Bale und Real stehen vor dem Einzug in die nächste Runde

Real Madrid ist im Achtelfinal-Hinspiel des spanischen Pokals noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Nach einer langen Zeit schwachen Vorstellung gegen den Zweitligisten CD Numancia setzten sich die Königlichen am Ende doch noch deutlich durch.

Dank zwei verwandelten Strafstößen und eines Treffers kurz vor Schluss gewannen die Madrilenen mit 3:0-Sieg beim Tabellenfünften der zweiten spanischen Liga.

Der Waliser Gareth Bale brachte den haushohen Favoriten in der 35. Minute vom Punkt mit 1:0 in Führung. Eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit verwandelte Isco einen weiteren Strafstoß zum 2:0. In der Nachspielzeit sorgte Mayoral mit seinem Tor für den 3:0-Endstand.

Real-Trainer Zinédine Zidane verzichtete gegen Numancia auf zahlreiche Superstars und ließ stattdessen seine zweite Reihe ran. Neben Cristiano Ronaldo pausierten unter anderem auch Toni Kroos, Casemiro und Stammkeeper Keylor Navas.