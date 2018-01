Klopp: "Barcelona interessiert mich nicht"

Jürgen Klopp (l.) beteiligt sich nicht an der Diskussion um Philippe Coutinho (r.)

Liverpool-Manager Jürgen Klopp wehrt sich weiterhin gegen die Transfer-Gerüchte um Offensiv-Spieler Philippe Coutinho und den FC Barcelona. Seine Spieler ließen sich davon nicht beeinflussen, meinte er.

"Barcelona interessiert mich nicht", sagte Klopp vor dem am Freitagabend anstehenden FA-Cup-Spiel gegen Everton. "Was kann ich darüber sagen, was Barcelona tut? Es ist immer dasselbe. Dieses Jahr ist es Phil, nächstes Jahr jemand anders."

Er wolle sich nicht an Spekulationen und Gerüchten um seine Spieler beteiligen. "Im Fußball und der Welt der Nachrichten gibt es bei uns in Deutschland ein Sprichwort: 'Morgen treiben sie eine andere Sau durchs Dorf'", erklärte Klopp den englischen Journalisten.

Klopp wiegelt ab

Dass sich seine Mannschaft durch die Gerüchte verunsichern lässt, glaubt der 50-Jährige nicht. Die Spieler seien Profis. "Sie sind es schon seit jungen Jahren gewöhnt, solche Geschichten um sie herum zu ignorieren. Wenn sie schlau sind, ignorieren sie das meiste davon", erklärte Klopp. "All diese Geschichten sind kein Problem."

In den vergangenen Tagen waren die Gerüchte um Coutinho und den FC Barcelona erneut hochgekocht, da Sponsor Nike den Wechsel bereits auf seiner Homepage verkündet hatte. Coutinho und die Vereine reagierten jedoch nicht auf die Mitteilung, die wenig später gelöscht wurde.

Coutinho wird am Freitag gegen Everton nicht im Kader stehen, angeblich wegen einer kleineren Verletzung. Laut Klopp soll der Zehner gegen Manchester City am 14. Januar wieder zurückkehren.