Hopp über Nagelsmann: "Zu ersetzen ist jeder"

Julian Nagelsmann (l.) darf 1899 Hoffenheim im Sommer nicht verlassen

Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp hat dementiert, dass ein Abgang von Trainer Julian Nagelsmann die TSG nachhaltig schwächen würde. Einem Abgang Nagelsmanns im kommenden Sommer schob Hopp erneut einen Riegel vor, sprach aber bereits über einen möglichen Nachfolger.

"Zu ersetzen ist jeder, auch wenn es schwer ist, jemanden mit vergleichbaren Fähigkeiten zu finden", sagte Hopp in einem Interview auf der klubeigenen Homepage über Shooting-Star Nagelsmann, der Trainerkandidat bei Bayern München und Borussia Dortmund sein soll.

Medienberichte, wonach Nagelsmanns Wechsel zum BVB nach der Saison nur noch eine Frage der Ablösesumme sein soll, lassen Hopp kalt. "Das nehme ich lächelnd zur Kenntnis und freue mich über die Anerkennung unserer gemeinsamen Arbeit hier im Klub."

Der milliardenschwere Unternehmer erneuerte zudem seine Ansage, Nagelsmann für einen Wechsel im Sommer keine Freigabe zu erteilen. "Julian weiß, dass wir darauf bestehen, dass der Vertrag, der im Februar 2016 ursprünglich mit ihm gemacht wurde, erfüllt werden muss", erläuterte Hopp. "Ich erwarte, dass Julian bis 30. Juni 2019 bei uns ist."

Dann greift eine Ausstiegsklausel in Nagelsmanns Vertrag, wie Hopp erneut bestätigte. "Das abzustreiten wäre lächerlich, ich habe das übrigens auch nie gemacht", so der 77-Jährige.

Hopp bringt Wagner als Nagelsmann-Nachfolger ins Spiel

Nagelsmann habe Hoffenheim "viel zu verdanken" und könne sich im Kraichgau noch weiterentwickeln - beispielsweise in Bezug auf den Umgang mit dem Europapokal.

"Diese Doppelbelastung mit den internationalen Spielen, das war ja eine neue Erfahrung für ihn. Schließlich ist es seine größte Qualität und Stärke, eine Mannschaft im Training nach seinen Ideen zu formen und zu entwickeln", sagte Hopp. "Das konnte er in dieser Halbserie wegen der vielen englischen Wochen nicht so gut – und das hat sich ja auch in der Europa League gezeigt."

Nach der Ära Nagelsmann kann sich Hopp vorstellen, den früheren Hoffenheimer Jugendtrainer David Wagner aus England zurückzuholen. "Ich hätte eine gewisse Sympathie für eine solche Lösung", sagte der SAP-Gründer.

Kenan Kocak, Trainer des Zweitligisten SV Sandhausen ist dagegen kein Thema bei der TSG. "Wir sind gute Nachbarn mit dem SV Sandhausen. Kein Mensch hat je daran gedacht, dass wir dort in Sandhausen wildern werden", erklärte Hopp.