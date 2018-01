Austria borgt sich Außenverteidiger aus

Franz Wohlfahrt: "Ich bin davon überzeugt, dass er uns bei unserer Aufholjagd im Frühjahr helfen wird"

Der Wechsel ist in trockenen Tüchern. Stefan Stangl verstärkt für ein halbes Jahr leihweise den FK Austria Wien und kehrt danach zu RB Salzburg zurück.

"Für mich ist es genau der richtige Zeitpunkt für diesen Wechsel. Ich freue mich auf die Austria, will hier guten Fußball spielen und Erfolge feiern mit dieser jungen, talentierten Mannschaft", meinte Stangl in einer Presseaussendung.

In Salzburg hat der 26-Jährige noch einen Vertrag bis 2020. In seinen bislang eineinhalb Jahren in der Mozartstadt pendelte er meist zwischen Ersatzbank und Tribüne.

"Stefan hatte bei uns bisher auch aufgrund einiger Verletzungen keine einfache Zeit. Wir hoffen, dass er in den kommenden Monaten möglichst viele Einsätze bestreiten wird und sehen diese Leihe in der aktuellen Situation für alle Beteiligten als eine sehr gute Lösung", erklärte Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund.

Nach dem Kreuzbandriss von Christoph Martschinko waren die Violetten auf seiner Position zum Handeln gezwungen.Als ehemaliger Rapid-Spieler wird Stangl von den Austria-Fans wohl nicht mit offenen Armen empfangen werden. Vor allem nicht beim ersten Spiel der Rückrunde: Dem Wiener Derby in Hütteldorf.

