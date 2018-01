Arsène Wenger für drei Spiele gesperrt

Arsène Wenger ist für drei Spiele gesperrt worden

Der FC Arsenal muss in den kommenden drei Spielen ohne seinen Trainer Arsène Wenger auskommen. Der englische Verband sperrte den Franzosen nach dessen Kritik an den Unparteiischen der Premier League.

Wenger hatte sich nach der Partie gegen West Bromwich Albion am vergangenen Sonntag in der Kabine von Referee Mike Dean "beleidigend, unangemessen und die Unparteilichkeit des Schiedsrichters in Frage stellend" verhalten, wie er selbst gegenüber der Disziplinarkommission der FA zugab.

Neben der Sperre von drei Spielen ist Wenger auch mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Pfund (45.000 Euro) belegt worden. Wenger hatte auch nach dem 2:2 am Mittwoch im Ligaspiel gegen Chelsea (2:2) öffentliche Kritik an der Leistung der Unparteiischen geäußert und unter anderem von einer "Farce" gesprochen. In diesem Fall muss Wenger der FA bis kommenden Dienstag Auskunft erteilen.

Damit fehlt der Rekordtrainer der Premier League seinem Team im FA Cup gegen Nottingham Forest, im League Cup gegen Chelsea und in der Premier League gegen Bournemouth.