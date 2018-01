Everton bestätigt Verpflichtung von Tosun

Cenk Tosun wechselt zum FC Everton

Der Wechsel des türkischen Fußball-Nationalspielers Cenk Tosun von Besiktas Istanbul zum englischen Erstligisten FC Everton ist perfekt. Die Toffees tüten den millionenschweren Deal am späten Freitagabend ein.

Wie der Klub auf seiner Homepage bekanntgab, unterschreibt der 26-jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Zur Ablöse machte Everton keine Angaben, laut übereinstimmenden Medienberichten soll diese jedoch bei rund 30 Millionen Euro liegen.

"Es fühlt sich großartig an, ein Spieler des FC Everton zu sein. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und freue mich darauf, so schnell wie möglich für Everton zu spielen", erklärte Tosun bei seiner Vorstellung. "Ich kenne die Spieler und habe die Spiele des FC Everton schon in der Türkei verfolgt. Ich kenne die Mannschaft ein wenig und hoffe, dass sie mir viele Tore auflegt", ergänzte der Stürmer mit einem Schmunzeln.

Einer der Gründe für seinen Wechsel soll Toffees-Trainer Sam Allardyce gewesen sein. "Er wollte mich unbedingt hier haben. Das zu spüren, war einer der Hauptgründe für meine Entscheidung", so Tosun, der in seinen ersten Profijahren noch für Eintracht Frankfurt spielte und Anfang 2011 in die Türkei wechselte. Dort absolvierte der 26-Jährige in den letzten Jahren insgesamt 205 Erstligaspiele (80 Tore).