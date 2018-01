Götze: "Die Uhr tickt extrem schnell"

Mario Götze weiß, dass die Uhr tickt

Fünf Meistertitel, vier Pokalsiege und Schütze des entscheidenden Tores im WM-Finale: Mit 28 Jahren hat Mario Götze bereits eine beeindruckende Vita vorzuweisen. An Zielen mangelt es dem Akteur von Borussia Dortmund dennoch nicht.

"Der Gewinn der Champions League wäre super. Aber im Ernst: Wenn man einmal einen Titel gewonnen hat, will man immer mehr von diesen Erlebnissen, von diesen Emotionen. Und die Titel, die man noch nicht gewonnen hat, in meinem Fall Europa League oder Champions League, sind auf jeden Fall Pokale, die ich noch gewinnen möchte", erklärt der Nationalspieler im Interview mit der "Bild". Dem Mittelfeldspieler ist allerdings durchaus klar, dass sein Vorhaben kein Selbstläufer wird: "Die Uhr tickt extrem schnell. Wer weiß, wie häufig sich Chancen bieten", mahnt Götze.

Unter Neu-Coach Peter Stöger scheinen Titel für den BVB-Spielmacher jedoch durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen. "Peter Stöger ist sehr, sehr begeisternd. Er kommuniziert viel, ist offen, geht auf die Spieler zu. Ich glaube, dass er eine super Lösung und ein toller Trainer ist. Ich bin davon überzeugt, dass er uns die nötige Stabilität geben kann und uns in der Rückrunde wieder voranbringen wird", lobt Götze den Österreicher.

Götze will Impulse setzen

In der Rückrunde will Götze selbst dann auch wieder voll durchstarten. Seine lange Ausfallzeit aufgrund einer Stoffwechselerkrankung gehöre zu einer "Phase", die er "überwunden" habe. "Jetzt habe ich alles, was eine Karriere ausmacht, wohl mal mitgemacht. Titel, Siege, Enttäuschungen, Verletzungen", erklärt Götze und stellt klar: "Gerade aus den negativen Dingen wird man als Persönlichkeit stärker. Und die Stoffwechsel-Problematik gehörte definitiv dazu."

Seine Erfahrungen will Götze in Zukunft nutzen, um beim BVB Impulse zu setzen. "Ich habe viel erlebt, auf und neben dem Platz, und viele Titel geholt. Das sind so viele Erfahrungen, die mich bereit dafür machen, selbst Ratschläge zu geben, mit der jeweiligen Situation bei meinem Klub zu wachsen und auch der Mannschaft und dem Verein zu helfen."