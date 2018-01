Liverpool verlangt Rekordsumme für Coutinho

Die Gerüchte um den Coutinho-Transfer nehmen kein Ende

Die Zeichen verdichten sich, dass Liverpools Spielmacher Philippe Coutinho noch in diesem Winter zum FC Barcelona wechseln wird. Doch Liverpool verlangt eine Rekordablöse für den Brasilianer.

Rund 164 Millionen Euro fordern die Reds nach Informationen der englischen "Daily Mail" von Barcelona. Damit wäre Coutinho der teuerste Transfer ohne Ausstiegsklausel aller Zeiten. Landsmann Neymar wechselte im vergangenen Sommer zwar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain, damals zogen die Franzosen allerdings eine Ausstiegsklausel.

Im Sommer war der Wechsel Coutinhos nach Spanien noch geplatzt, da die Katalanen "nur" knapp 130 Millionen Euro geboten hatten - zu wenig für Jürgen Klopp und Liverpool. Nach Informationen der spanischen "Mundo Deportivo" ließe sich Barcelona nun auf eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro ein und hofft, Liverpool damit weit genug entgegenzukommen.

Coutinho greift in die eigene Tasche

Kurios: Coutinho will den Transfer offenbar sogar in die eigene Hand nehmen. Die spanische Zeitung behauptet, der Brasilianer sei bereit, 15 Millionen Euro der Ablösesumme aus eigener Tasche zu bezahlen.

Am Freitag reisten die Reds nach dem Sieg in der dritten Runde des FA-Cups gegen Everton ins Trainingslager nach Dubai. Philippe Coutinho war jedoch nicht dabei, offiziell wegen einer Verletzung. Manager Klopp erklärte allerdings, beim nächsten Premier-League-Spiel am 14. Januar gegen Manchester City erwarte er den 25-Jährigen zurück.