Heynckes-Machtwort: Vidal muss bleiben

Jupp Heynckes schließt Winter-Abgänge aus

FC-Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat zum Ende des Trainingslagers in Katar personelle Abgänge in diesem Winter ausgeschlossen. Auch der angeblich ins Visier des FC Chelsea geratene Arturo Vidal wird bleiben.

"Es gab keinen Kontakt zwischen Chelsea und dem FC Bayern", dementierte Heynckes am Samstag auf der Abschlusspressekonferenz des Trainingslagers in Katar. "Wir werden weder Arturo Vidal, noch einen anderen Spieler in der Winterpause abgeben."

Damit bleibt die bisher einzige Veränderung im Kader der Bayern der Einkauf von Stürmer Sandro Wagner von der TSG Hoffenheim. Der 30-Jährige übernimmt die Backup-Rolle für Robert Lewandowski. Der Pole ist angeschlagen, könnte am Dienstag aber - wie auch Mats Hummels - wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Sollte Lewandowski bis zum Rückrundenauftakt am Freitag nicht fit werden, könnte Wagner zu seinem ersten Einsatz kommen. "Sandro Wagner hat sich sehr gut eingegliedert und war sehr aktiv", erklärte Heynckes. "Er hat sich immer positiv präsentiert und kann für uns noch ein wichtiger Spieler werden."