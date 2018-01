Kaiserslautern befördert Talent Esmel

Der 1. FC Kaiserslautern macht Dylan Esmel zum Profi (Quelle: Twitter)

Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seinen Nachwuchsspieler Dylan Esmel mit einem Profivertrag ausgestattet.

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler unterzeichnete am Samstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Dies teilten die Pfälzer, die als Tabellenletzter sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsrang haben, am Samstag mit.

"Für mich geht mit diesem Profivertrag ein Traum in Erfüllung. Als ich im Sommer aus Stuttgart zum FCK gekommen bin, habe ich mich hier von Beginn an sehr wohl gefühlt. Ich werde weiter hart an mir arbeiten und möchte mich beim FCK durchsetzen", wird Esmel auf der Homepage der Pfälzer zitiert.

FCK-Sportdirektor Boris Notzon ergänzte: "Dylan Esmel hat sich durch seine Leistungen im Spiel-und Trainingsbetrieb bei unserer U23 und zum Ende des Jahres auch bei den Profis die Vertragsverlängerung redlich verdient. Wir sind alle beim FCK der Überzeugung, dass Dylan ein großes Entwicklungspotenzial besitzt und wir wollen ihn in den nächsten Jahren maximal fördern und entwickeln. Es freut uns daher sehr, dass Dylan Esmel langfristig beim FCK unterschrieben hat."