Mega-Offerte für Özil - auch Bayern im Rennen?

Verlässt Mesut Özil Arsenal im Winter?

Nach fünf Jahren im Trikot des FC Arsenal läuft der Vertrag von Mesut Özil im Sommer aus. Der deutsche Spielmacher könnte die Gunners dann zum Nulltarif verlassen und Interessenten dürften Schlange stehen. Manchester United lockt Özil daher angeblich bereits im Winter mit einem Mega-Gebot.

United-Teammanager José Mourinho hat von der Klub-Führung das Okay bekommen, die Schatulle für Özil bereits in der laufenden Transferperiode weit zu öffnen. Für 40 Millionen Euro soll der Ex-Schalker in Kürze die Seiten wechseln. Das berichtet der englische "Mirror". Eine enorme Summe angesichts des bald endenden Kontrakts.

Ein Umstand, der auch Mourinho bewusst ist, der Portugiese fürchtet dem Bericht zufolge allerdings, dass er das Tauziehen um Özil im Sommer verlieren würde. Das Blatt nennt Paris Saint-Germain und den deutschen Rekordmeister Bayern München als vermeintlich übermächtige Konkurrenten, die ebenfalls ihre Fühler nach dem Nationalspieler ausgestreckt haben.

Wenger steht im Wort

Die unverhältnismäßig hohe Ablöse dürfte aber wohl auch kursieren, da Arsenal-Teammanager Arsène Wenger den Anhängern der Londoner einen Abschied des Superstars andernfalls kaum schmackhaft machen könnte.

Der Franzose betonte in den letzten Monaten immer wieder, Özil werde seinen Vertrag erfüllen. Sollte es dennoch zum Abschied kommen, würde man jedoch "angemessen darauf reagieren und neue Top-Spieler holen", ließ sich Wenger Anfang Januar immerhin ein Hintertürchen offen. Eine Ablöse von 40 Millionen Euro dürfte dieses Vorhaben zumindest erleichtern.

Nicht wenig spricht dafür, dass es zu einer Wiedervereinigung zwischen Özil und Mourinho, der den 29-Jährigen einst als besten Zehner der Welt bezeichnete, kommt. Von 2010 bis 2013 zog Özil die Strippen im Mittelfeld von Real Madrid, Mourinho betreute die Königlichen an der Seitenlinie. Dass das Duo eine enge Beziehung verbindet, untermauert auch Özils Biografie "Die Magie des Spiels", für die Mourinho das Vorwort schrieb.