Conte ätzt: Mourinho bleibt "ein kleiner Mann"

Antonio Conte wehrt sich gegen die Vorwürfe von José Mourinho

Der Streit zwischen Manchester-United-Teammanager José Mourinho und seinem Pendant beim FC Chelsea, Antonio Conte, geht in die nächste Runde. Diesmal teilt der Italiener mächtig aus.

Er kenne Mourinho seit Langem sehr gut und wisse daher, dass der Portugiese "ein kleiner Mann" gewesen sei. Ein Umstand, an dem sich für Conte trotz aller Titel und Erfolge nichts geändert hat. "Er ist ein kleiner Mann in der Gegenwart und wird sicherlich auch in der Zukunft ein kleiner Mann sein."

Vor allem solle The Special One nachdenken, bevor er sich zu Themen äußere, die er nicht verstehe. "Ich bin der Meinung, bevor man sich äußert, sollte man die Situationen sehr gut kennen", so Conte. Mourinho agiere, was das angeht, jedoch auf einem "sehr niedrigen Level".

Conte erklärt Suspendierung

Der Streit der beiden Star-Trainer war entbrannt, nachdem Mourinho Conte damit konfrontierte, dieser sei 2012/2013 aus dem Verkehr gezogen worden, weil er eine Spielmanipulation nicht gemeldet hatte. "Die Wahrheit ist, dass ich für vier Monate gesperrt wurde. Dann habe ich um eine richtige Verhandlung vor Gericht gebeten und meine Unschuld wurde festgestellt", erklärt Conte die damaligen Gegebenheiten.

Mourinho nutze solche Geschichten, um sich zu profilieren, so Conte, der eine Begebenheit zwischen Mou und seinem italienischen Landsmann Clauio Ranieri zu dessen Zeit als Leicester-Teammanager anführt. "Ich erinnere mich daran, dass Mourinho Ranieri wegen dessen Englisch attackierte, als Ranieri dann entlassen wurde, trug er ein T-Shirt, um gegen die Entlassung zu protestieren - das ist Fake."