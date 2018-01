"Kein Risiko": BVB bangt weiter um Guerreiro

Der Einsatz von Raphael Guerreiro gegen Wolfsburg ist fraglich

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hofft auf einen Einsatz des Europameisters Raphael Guerreiro zum Rückrundenstart am 14. Januar gegen den VfL Wolfsburg.

"Er hat ein leichtes Problem in der Oberschenkelmuskulatur verspürt. In der aktuellen Phase ist es für uns klar, dass wir kein Risiko eingehen wollen, wenn sich jemand nicht gut fühlt. Was genau es ist und wie schwer es ist, kann ich noch nicht sagen", sagte Trainer Peter Stöger nach dem Testspielsieg gegen Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf (2:0).

Guerreiro wurde in der ersten Halbzeit ausgewechselt. Am Sonntag fehlten im spanischen Marbella beim Training zudem Nuri Sahin, Ömer Toprak, Jacob Bruun Larsen und Dominik Reimann und Christian Pulisic wegen eines Magen-Darm-Infekts.