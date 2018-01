Coutinho-Nachfolger bereits beim Medizincheck?

Riyad Mahrez steht vor dem Wechsel zum FC Liverpool

Der FC Liverpool reagiert offenbar zeitnah auf den Wechsel von Spielmacher Philippe Coutinho zum FC Barcelona. Nachfolger Riyad Mahrez von Leicester City soll bereits am Sonntag den Medizincheck bei den Reds absolvieren.

Wie " beIN Sports" berichtet, hatte der frühere englische Rekordmeister den Deal mit dem algerischen Nationalspieler bereits vor der endgültigen Einigung mit Barca über den Coutinho-Transfer weitgehend festgezurrt. Sobald der Abgang des Brasilianers feststand, machte der Klub von Teammanager Jürgen Klopp demnach Nägel mit Köpfen.

Für Mahrez überweist Liverpool angeblich 55 Millionen Euro an Leicester. Coutinhos Wechsel spülte laut Medienberichten 160 Millionen Euro in die Kassen des Tabellenvierten der englischen Premier League. Mahrez soll am River Mersey einen Vertrag bis Ende Juni 2022 unterschreiben.

Der Stern des 26 Jahre alte Edeltechnikers ging in der Saison 2015/2016 auf. Damals hatte Mahrez maßgeblichen Anteil am sensationellen Meistertitel der Foxes. In der aktuellen Saison steht der gebürtige Franzose bei sieben Treffern und sieben Vorlagen für Leicester.

Mahrez wäre Liverpools zweiter namhafter (und teurer) Neuzugang in der laufenden Transferperiode. Für Innenverteidiger Virgil van Dijk zahlten die Reds 85 Millionen Euro an den FC Southampton - Weltrekord-Summe für einen Abwehrspieler.