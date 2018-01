Götze sieht Auba-Schlagzeilen "relativ entspannt"

Mario Götze (r.) nimmt die Schlagzeilen um Pierre-Emerick Aubameyanng gelassen

Auch während des Wintertrainingslagers in Marbella begleiten Borussia Dortmund täglich Schlagzeilen über Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang. Darauf angesprochen, äußerte sich nun auch Mario Götze.

"Im Endeffekt ist es für uns Spieler keine all zu große Sache. Auba ist ein sehr wichtiger Mann für uns und bringt seine Leistung. Das ist für uns alle wichtig. Von daher sehe ich das Thema eigentlich relativ entspannt." Am Samstag verkündeten chinesische Medien den Wechsel Aubameyangs im Sommer, am Sonntag sorgte der Aufenthalt von Angehörigen des Gabuners im BVB-Teamhotel für Aufsehen.

Probleme im Teamgefüge sieht Götze insgesamt nicht. "Wir sind eine große Gruppe und haben einen gewissen Rahmen, an den sich alle halten müssen", so der Mittelfeldspieler. Zudem sehe er nicht, dass sich einzelne Spieler oder Gruppen abkapselten.

Götze: Nach drei Tagen wieder bei 100 Prozent

Götze selbst befindet sich nach überstandener Verletzung auf einem sehr guten Weg. Es habe drei Tage gedauert, bis er wieder bei 100 Prozent gewesen sei, befinde sich aber nun wieder voll im Training, so der Nationalspieler. Es stehe "außer Frage", dass er wieder in Lage sei zu spielen, ob er beim Rückrundenstart mitwirke, ließ Götze jedoch offen. Beim morgigen Test gegen den belgischen Klub Zulte Waregen sei er aber mit von der Partie.

Auch Marco Reus steht vor seinem Comeback. Ein Umstand, den Götze begrüßt. Reus freue sich und werde dem Team gut tun, wenn er wieder auf dem Platz stehe. Lobende Worte fand der Kicker aus der BVB-Jugend auch für Neu-Coach Peter Stöger. "Ich habe ihn in den ersten fünf Tagen sehr positiv wahrgenommen. Er kommuniziert viel und versucht, seine Philosophie zu vermitteln." Das sei in der aktuellen Situation besonders wichtig, erklärt Götze.

Nach einer durchwachsenen Hinserie will Borussia Dortmund in der Rückrunde die Teilnahme an der Champions League eintüten.