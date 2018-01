Stöger über Fan-Wut: "Ich habe Verständnis"

Peter Stöger steht beim BVB seit Dezember an der Seitenlinie

Dortmunds Cheftrainer Peter Stöger hat mit Verständnis auf den Unmut reagiert, den er kurz nach seinem Abgang vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln und die nur acht Tage später folgende Präsentation beim BVB erzeugt hatte.

Vor allem das sofortige Tragen der schwarz-gelben Vereinskleidung zu den ersten Pflichtspielen der Dortmunder Borussia hatte nicht nur bei vielen Kölner Anhängern Unverständnis ausgelöst. "Ich habe Verständnis für diese Reaktion. Für meine Freunde in Wien war es ja auch ungewohnt, mich nach viereinhalb Jahren in Rot-Weiß plötzlich in Schwarz-Gelb zu sehen", so der 51-jährige Stöger im Gespräch mit dem "kicker". In Dortmund hat der Ex-Köln-Coach zunächst bis zum Saisonende einen Vertrag unterzeichnet.

Lange nachgedacht über seine Kleiderwahl habe der Fußballlehrer nach eigener Aussage nicht: "Was hätte ich tun sollen? Ich stehe immer in Jeans und Turnschuhen am Spielfeldrand und trage Utensilien aus dem Fanshop oder vom Ausrüster. Was hätte ich anziehen sollen: Köln-Klamotten? Oder Lackschuhe? Dann hätten die Leute gesagt: Jetzt ist er komplett abgehoben."

Zuletzt bereitete sich Stöger mit seinem Team in Marbella auf die bevorstehende Bundesliga-Rückrunde vor. Im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf hatte es am Samstag einen 2:0-Sieg gegeben.