Tedesco will Baba: "Würde uns guttun"

Domencio Tedesco wünscht sich Abdul Rahman Baba zurück auf Schalke

Klare Ansage von Schalke-Trainer Domencio Tedesco: Der 32-jährige Chefcoach des Fußball-Bundesligisten hofft auf eine Rückkehr von Linksverteidiger Abdul Rahman Baba - und zwar so schnell wie möglich.

"Ein Spieler würde uns noch guttun", sagte Tedesco im "kicker-Interview" auf die Frage, ob es nach Marko Pjaca und Cedric Teuchert möglicherweise einen weiteren Winterneuzugang bei den Knappen gibt. Er denke da "vor allem an Baba", gab der jüngste Cheftrainer der Bundesliga offen zu.

"Er kennt Schalke und Schalke kennt Baba. Wenn wir ihn für eine längere Zeit von Chelsea ausleihen könnten, wären wir nicht abgeneigt", legte Tedesco die Karten offen auf den Tisch. "Wie weit er sportlich aktuell wirklich ist, klären wir gerade", verriet der 32-Jährige, dass bereits ein Austausch zwischen den Knappen und den Blues stattfindet.

Der 23-jährige Baba stand schon von August 2016 bis Juli 2017 beim FC Schalke unter Vertrag, brachte es aber in diesem Zeitraum aufgrund von Verletzungsproblemen "nur" auf 21 Einsätze (ein Tor). Noch schlechter läuft es für den Ghanaer allerdings in der aktuellen Spielzeit, in der er im Trikot des FC Chelsea noch immer auf seinen ersten Einsatz wartet.

Teuchert und Pjaca "zwei goldene Jungs"

Mit den beiden bisherigen Neuzugängen zeigte sich der Übungsleiter derweil mehr als zufrieden: "Das sind zwei goldene Jungs. Ich denke aber, dass man unterscheiden muss: Cedric ist ein sehr junger Spieler, den wir vor allem mit Blick auf die Zukunft unbedingt haben wollten. [...] Marko ist von seiner Entwicklung natürlich schon weiter, er kann uns auf Anhieb weiterhelfen."

Was sich die Schalker Fans von dem aus Turin gekommenen Pjaca erhoffen dürfen, deutete Tedesco zumindest an: "Er spielt gerne auf den Flügeln, könnte aber auch als Sturmspitze oder auf der Acht eingesetzt werden. Das haben wir im Vorfeld besprochen", nannte Tedesco die Vorzüge des flexibel einsetzbaren Kroaten.

Dass er in der Rückrunde womöglich ein Luxusproblem bekommen könnte, weil mehrere Positionen doppelt besetzt sind, ist Tedesco klar. Laut eigener Aussagen war das Teil seines Plans: "Die Konkurrenzsituation ist sehr gut, allgemein warten auf uns als Trainerteam brutale Entscheidungen, wer es in die Startelf schafft. Aber diese Situation haben wir genau so angestrebt."