Hannover 96 leiht Kroaten-Kante

Josip Elez verstärkt Hannover 96

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat seinen ersten Wintertransfer perfekt gemacht.

Innenverteidiger Josip Elez wechselt zunächst auf Leihbasis vom kroatischen Meister HNK Rijeka zum Tabellenelften. Für den Sommer sicherten sich die Niedersachsen zudem eine Kaufoption.

"Josip Elez ist ein junger Spieler, der bereits viele Spiele im Profibereich absolviert hat und zudem ein großes Entwicklungspotenzial mitbringt", sagte 96-Sportchef Horst Heldt: "Im Abwehrzentrum kann er in einer Dreier- oder Viererkette flexibel eingesetzt werden. Er ist sehr ehrgeizig, kompromisslos im Zweikampf und hat eine starke Spieleröffnung."

Der 23-Jährige freut sich auf die neue Aufgabe: "Mit dem Wechsel in die Bundesliga geht ein großer Traum von mir in Erfüllung. Ich werde alles dafür geben, mich bei 96 durchzusetzen und dabei zu helfen, dass wir unser Ziel erreichen und den Klassenerhalt so bald wie möglich schaffen."