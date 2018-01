Juve und Liverpool verhandeln über Can-Wechsel

Seit Monaten gilt Emre Can (l.) als Wunschkandidat bei Juventus Turin

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat offizielle Gespräche mit dem Premier-League-Klub FC Liverpool angekündigt, um einen Transfer des deutschen Fußball-Nationalspielers Emre Can über die Bühne zu bringen. Dies berichtet die "Gazzetta dello Sport".

Die "Alte Dame" möchte den Allrounder noch im Winter-Transferfenster verpflichten. Im kommenden Sommer läuft der Kontrakt des 23-Jährigen bei den von Jürgen Klopp trainierten Reds ohnehin aus.

Seit Monaten gilt Can als Wunschkandidat von Juve-Präsident Andrea Agnelli. In Turin könnte Can zum Teamkollegen von Sami Khedira und Benedikt Höwedes werden.

Erst am Samstag hatte Liverpool seinen brasilianischen Superstar Coutinho für 160 Millionen Euro zum FC Barcelona transferiert.