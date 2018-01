BVB muss Trainingslager vorzeitig abbrechen

Borussia Dortmund reist vorzeitig zurück nach Deutschland

Borussia Dortmund wird sein Trainingslager in Marbella vorzeitig beenden. Grund dafür sind die schlechten Platz- und Wetterverhältnisse an der andalusischen Sonnenküste Spaniens.

"Mit Blick auf die herrschenden Platzverhältnisse sowie die Wettervorhersage für morgen haben wir entschieden, bereits etwas früher nach Dortmund zurückzufliegen", sagte Sportdirektor Michael Zorc. Die für den Dienstag geplante Trainingseinheit fällt damit aus.

Das Testspiel gegen Belgiens Pokalsieger SV Zulte Waregem am Montag ist also der letzte Einsatz für die BVB-Profis in Marbella.