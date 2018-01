Pechvogel Przybylko fehlt Lautern erneut

Kacper Przybylko hat sich erneut verletzt

Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern muss weiterhin auf seinen Offensivspieler Kacper Przybylko verzichten.

Der 24-Jährige erlitt im Testspiel am Sonntag gegen den Bundesligisten SC Freiburg eine Fußverletzung und verließ das Trainingslager in Spanien für eingehende Untersuchungen in der Heimat.

Nach einer langen Verletzungspause war sein ersehntes Comeback bereits nach wenigen Minuten beendet. Der Pole verdrehte sich laut "kicker"-Informationen den Fuß und musste ausgewechselt werden.

Bereits in der Saison 15/16 brach sich Przybylko den Mittelfuß. Aufgrund mehrerer Operationen stand der Stürmer in den letzten eineinhalb Jahren nur 15 Mal für die Roten Teufel auf dem Platz.

Wann der Angreifer zurückkehrt, ist noch offen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Ebenfalls angeschlagen ist Christoph Moritz. Der 27-Jährige pausierte am Montag aufgrund einer Fraktur an der Mittelhand, soll mit Hilfe einer Schiene aber schon in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen können.