Breel Embolo: "Möchte wieder eine Option sein"

Will wieder verstärkt für Schalke Tore schießen: Breel Embolo

Der FC Schalke 04 steht auf dem zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Damit das so bleibt brauchen die Königsblauen auch im neuen Jahr jede Menge Tore. Einer der dabei helfen soll ist Angreifer Breel Embolo.

Der Schweizer traf im einzigen Vorbereitungstest der Knappen in Spanien beim 2:1-Sieg gegen Genk und hat noch einiges vor, nachdem er die gesamte letzte Saison noch aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpasst hatte.

Er möchte "in diesem Jahr wieder eine Option sein", erklärte der Schalker gegenüber der "Bild" und fügte an: "Wir haben als Team eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt, und das ist das Wichtigste. Ich persönlich bin froh, dass ich in dieser Vorbereitung alles mitmachen kann." Im Sommer habe er noch viel alleine arbeiten müssen.

Das er noch in der Hinrunde von Coach Domenico Tedesco angezählt wurde, weil er müde wirkte, fand Embolo "nicht so dramatisch". "Die Aussage des Trainers sollte mich antreiben, und das hat ja auch funktioniert", sagte der Schweizer. Wegen eines schlechten Spiels habe er aber "nicht den Kopf in den Sand gesteckt": "Ich wusste, was ich kann, und das bleibt auch so."

"Wichtige Rolle" in der Rückrunde spielen

Mit regelmäßiger Spielpraxis soll nun auch seine Treffsicherheit wiederkehren, die in bereits beim FC Basel auszeichnete. "Je öfter ich auf dem Platz stand, desto besser wurde ich", blickte der 20-Jährige auf seine letzten Partien im königsblauen Dress zurück.

"Ich wusste, dass ich wegen meiner Verletzung doppelt so hart arbeiten muss, und das habe ich getan", freute sich der Stürmer: "Ich wollte jede Minute auf dem Platz nutzen, um positive Momente zu erleben – sei es ein Tor oder ein Sieg, um in der Rückrunde wieder eine wichtige Rolle zu spielen."