"Verräterisch": Louis van Gaal attackiert ManUnited

Louis van Gaal lässt kein gutes Haar an Manchester United

Im Sommer 2016 endete die knapp zweijährige Amtszeit von Louis van Gaal bei Manchester United. Für den Niederländer war es ein Ende mit Schrecken - und das Ende einer Zeit, die er bis heute nicht vergessen hat.

"Ich denke, die Art und Weise, wie mich Manchester United behandelt hat, war schrecklich und verräterisch", wetterte van Gaal im Interview mit "De Volkskrant" gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber.

"Ich hatte viele Angebote, nachdem ich United verlassen habe. Die belgische Nationalmannschaft wollte, dass ich ihr Trainer werde, aber ich konnte keine Angebote annehmen, weil es in meinem Vertrag mit Manchester so festgelegt war", verriet der "Tulpengeneral", dass es der englische Rekordmeister war, der ihm den weiteren Weg in der Trainer-Branche verbaute.

So habe er die Chance verpasst, Belgien "oder andere Vereine" zu trainieren, zeigte sich der Niederländer verärgert. "Ich bereue, dass ich diese Möglichkeit nicht wahrnehmen konnte. Aus sportlicher Sicht war das einfach dumm. Damals habe ich mir überlegt, wie ich meine Rache bekommen und United dazu zwingen kann, mir die volle Summe aus meinem Vertrag auszuzahlen", so van Gaal.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 66-Jährige öffentlich gegen den englischen Topklub wetterte. Bereits im Sommer 2017 sagte van Gaal über seinen Ex-Arbeitgeber: "United hat eine Schlinge um meinen Kopf gebunden und ich wurde öffentlich an den Galgen gestellt. Es ist von Anfang an sehr viel hinter meinem Rücken passiert und vieles war inszeniert wie in einem Film. [...] Das war die größte Enttäuschung meines Lebens."