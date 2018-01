Berater: Pjaca will Schalke in die CL führen

Hofft auf ein WM-Ticket: Marko Pjaca

Der von Juventus ausgeliehene Marco Pjaca verstärkt Schalke 04 bis zum Saisonende. Mit den Königsblauen steckt sich der kroatische Nationalspieler hohe Ziele.

"Marco möchte im Hinblick auf die WM regelmäßig spielen und seinem neuen Verein helfen, die Champions League zu erreichen", sagte sein Berater Marko Naletilic in einem Interview mit dem italienischen Portal "Il Bianconero".

Nach dieser Saison wolle sein Schützling zu Juve zurückkehren - und zwar als Stammspieler. "Denn wenn er körperlich fit ist, wird er eine solche Saison nicht mehr hinnehmen", stellte Naletilic mit Verweis auf die Einsatzzeiten beim italienischen Rekordmeister klar.

Nach einem Kreuzbandriss stand der 22-Jährige keine einzige Minute für die Alte Dame auf dem Platz. "Nach dem Spiel gegen Bologna, bei dem er keine Minute gespielt hat, hat er verstanden, dass er in dieser Konstellation keinen Platz, und so keine Chance auf die WM hat. Also entschloss er sich für das Leihgeschäft mit Schalke", erklärte der Berater Pjacas Beweggründe für den Wechsel: "Es war also die Idee des Spielers und nicht die der Verantwortlichen."

Für Pjaca, der auch Angebote von anderen italienischen Klubs hatte, kam ein Wechsel innerhalb der Serie A nicht infrage. "Der deutsche Fußball ist besser als der italienische, weil er weniger von Taktik geprägt ist und die Abwehr viel offener ist", so Naletilic, der dennoch betonte, dass der Linksaußen in jeder Liga der Welt spielen könne: "Weil er körperlich stark ist, Schnelligkeit besitzt und eine gute Technik hat."