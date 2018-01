Akanji-Poker: BVB und Basel nähern sich an

Wechselt Manuel Akanji doch noch vom FC Basel zum BVB?

Borussia Dortmund bastelt weiter an einer Verpflichtung von Innenverteidiger-Juwel Manuel Akanji vom FC Basel. Offenbar haben sich die beiden Parteien im Tauziehen um den 22-Jährigen inzwischen angenähert.

Laut eines Berichts des Schweizer "Blick" ist es denkbar, dass Akanji im übernächsten Bundesligaspiel des BVB bei Hertha BSC (19. Januar) bereits im schwarzgelben Trikot aufläuft.

Demnach bieten die Dortmunder eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro für den Abwehrspieler. Basels Forderung liegt aktuell noch bei 20 Millionen Euro, eine Einigung scheint aber in Sicht zu sein.

Kurz vor dem Jahreswechsel hatte die "Bild" berichtet, Basel fordere sogar satte 30 Millionen Euro für den in ganz Europa begehrten Wunschspieler der Borussia. Damals hieß es, der BVB sei bereit, bis zu 25 Millionen Euro für Akanji nach Basel zu überweisen.

Konkurrenz aus England und Italien

Nun könnte der Zeitfaktor dem Revierklub in die Karten spielen. Geben die Schweizer ihren Leistungsträger ab, müssen sie unbedingt in der laufenden Transferperiode noch für Ersatz sorgen - je früher, desto besser. Unter anderem soll der Ex-Basler Timm Klose, einst auch für den 1. FC Nürnberg und den VfL Wolfsburg aktiv, ein Thema beim Serienmeister der Super League sein.

Scheitern könnte der Deal mit Dortmund noch, falls Interessenten aus England die Ablöse für Akanji in die Höhe treiben. Neben Tottenham Hotspur sollen sich auch West Ham United und der FC Southampton bereits nach dem Youngster erkundigt haben. Der AS Rom wird ebenfalls Interesse an Akanji nachgesagt.