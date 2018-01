Eintracht: Bekommt Kovac eine Bayern-Klausel?

Bekommt Niko Kovac in Frankfurt eine Bayern-Klausel?

Eintracht Frankfurt will Erfolgstrainer Niko Kovac offenbar mit einer "Bayern-Klausel" dazu bewegen, seinen Vertrag zu verlängern. Erste Gespräche mit Kovacs Berater sollen bereits stattgefunden haben.

Wie "Sport Bild" berichtet, soll die derzeit noch bis 2019 begrenzte Laufzeit von Kovacs Arbeitspapier zeitnah bis 2020 oder 2021 ausgedehnt werden. Der Klub aus der Bankenmetropole ist demnach dazu bereit, Kovac eine Klausel in den Vertrag zu schreiben, die ihm den Wechsel zu einem Top-Klub innerhalb der Laufzeit ermöglicht.

Das Magazin berichtet außerdem, dass sich Eintracht-Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing, Klubpräsident Peter Fischer sowie Sportchef Fredi Bobic im Trainingslager in Spanien am vergangenen Freitag mit Kovac-Berater Alen Augustincic trafen. Die Gespräche sollen in lockerer Atmosphäre und zunächst offensichtlich ohne konkrete Ergebnisse verlaufen sein.

Kovac übernahm die Hessen Anfang 2016 und machte seitdem aus einem Abstiegskandidaten einen Anwärter auf die internationalen Ränge. Nach der Hinrunde rangiert Frankfurt auf Rang acht, nur vier Zähler hinter Champions-League-Platz drei.

Der frühere Mittelfeldspieler wurde in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mit einem Wechsel zu seinem Ex-Klub FC Bayern in Verbindung gebracht worden. In München ist Stand jetzt ab dem kommenden Sommer der Trainerposten vakant, da Jupp Heynckes in den Ruhestand zurückkehrt.