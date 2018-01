Valentin Stocker kehrt zum FC Basel zurück

Der Schweizer Nationalspieler Valentin Stocker verlässt den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach dreieinhalb Jahren und kehrt zu seinem Heimatklub FC Basel zurück. Nach Informationen des Schweizer "Blick" wird der Wechsel noch am Mittwoch offiziell verkündet.

Beim Serienmeister der Super League soll Stocker einen Vertrag bis zum Sommer 2021 unterschreiben. Obwohl der Kontrakt des Mittelfeldspielers noch bis zum Saisonende läuft, lassen die Berliner den 28-Jährigen laut des Berichts ablösefrei ziehen.

Stocker zog sich Anfang November einen Außenmeniskusriss zu und musste daraufhin operiert werden. Auch in den Wochen davor kämpfte der Linksfuß immer wieder mit Verletzungen. In der aktuellen Saison kam er so im Trikot der Hertha nur auf drei Kurzeinsätze in der Bundesliga.

Insgesamt absolvierte der 36-fache Nationalspieler in der höchsten deutschen Spielklasse 68 Partien und erzielte dabei acht Tore. Die in ihn gesteckten Erwartungen konnte er nie vollständig erfüllen. Im Sommer 2014 war er mit der Referenz von 176 Erstligaspielen (50 Tore) aus der ersten Schweizer Liga in die Hauptstadt gewechselt.