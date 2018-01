Kehrtwende: Schürrle-Abgang derzeit kein Thema

André Schürrle wird laut Sportdirektor Michael Zorc beim BVB bleiben

Nach einer auch persönlich enttäuschenden Hinrunde standen die Zeichen bei Borussia Dortmund und André Schürrle auf Abschied. Aktuell laufen allerdings keine Gespräche in diese Richtung, so Sportdirektor Michael Zorc.

Gegenüber den "Ruhr Nachrichten" erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc, dass in der Causa Schürrle aktuell Funkstille herrsche. Die Frage nach konkreten Verhandlungen beantwortete der Dortmund-Verantwortliche mit einem klaren "Nein".

Zuvor war der Angreifer mit mehreren Vereinen im In- und Ausland in Verbindung gebracht worden. Medienberichten zufolge galt der Nationalspieler sowohl beim VfB Stuttgart als auch bei West Ham United als Option für ein Leihgeschäft. Für Zündstoff sorgten zuletzt auch Aussagen von Schürrle-Berater Ingo Haspel, der mehr Einsatzzeiten beim BVB forderte.

Bei Angreifer Alexander Isak könnten hingegen bald Gespräche über ein Ausleihgeschäft aufgenommen werden, so Sportdirektor Zorc: "Es ist schwierig für ihn. Aubameyang - so viel bei ihm übrigens zum Vorwurf der mangelnden Professionalität - ist selten verletzt und hat die Power, auch immer 90 Minuten zu gehen. Wir schauen uns die Situation an und besprechen uns da auch mit seinen Beratern, was das Beste wäre."

Mit Blick auf die anstehende Rückrunde appellierte der 55-Jährige an die gesamte Mannschaft. "Wir müssen leistungsmäßig zulegen, denn was wir insgesamt geboten haben in den vergangenen Monaten, war einfach zu wenig. Und da sind die Spieler in der Pflicht", stellte Zorc klar.