Ibrahimovic offenbar vor dem Aus bei United

Steht angeblich vor dem Abgang bei Manchester United: Zlatan Ibrahimovic

Superstar Zlatan Ibrahimovic steht womöglich vor einem unrühmlichen Abgang von Manchester United. Offenbar erwägt der englische Rekordmeister, den Schweden noch im Winter-Transferfenster abzugeben.

Wie "Yahoo Sport" und der "Daily Mirror" übereinstimmend berichten, sondiert United den Stürmer-Markt, um bis zum Ende des Monats einen Ersatz für Ibrahimovic zu verpflichten. Demnach soll der 36-Jährige den Klub verlassen, wenn dieser bei seinen Transferbemühungen Erfolg hat.

Ibrahimovic fehlt den Red Devils derzeit einmal mehr verletzungsbedingt. Im Ligaspiel gegen Burnley Ende Dezember verletzte sich der Angreifer ausgerechnet an dem Knie, das einige Monate vorher aufgrund einer Kreuzbandverletzung operiert werden musste. Der erneute Rückschlag zog eine mehrwöchige Auszeit nach sich.

Wird die Trennung von United konkret, soll Ibrahimovic vor allem in China und den USA hoch im Kurs stehen. Sowohl in der Super League als auch in der MLS startet die neue Saison erst im Frühjahr. Der frühere Nationalspieler hätte im Falle eines Wechsels also noch genügend Zeit, sich an das neue Land und die Mitspieler zu gewöhnen.

Ibrahimovic zuletzt nicht mehr in Top-Form

Nahezu ausgeschlossen scheint eine Weiterbeschäftigung in Manchester über die laufende Saison hinaus. Ibrahimovic wechselte 2016 von Paris Saint-Germain auf die Insel und zeigte bei United zunächst herausragende Leistungen, bis ihn im April 2017 der Kreuzbandriss stoppte.

Nach dem schnellen Comeback im November fand Ibrahimovic noch nicht wieder zu seiner Top-Form zurück. Im Umfeld Uniteds mehrten sich schon vor der neuerlichen Verletzung Stimmen, die für eine Trennung von dem Großverdiener plädierten.