Eklat! Bochum-Test auf Mallorca abgebrochen

Spielabbruch in #SaTorre. Nach einer Rudelbildung in der 80. Minute brach der spanische Referee die Partie ab. Zu diesem Zeitpunkt führte #meinVfL nach den Treffern von #Tesche, #Kruse, #Wurtz und #Bastians mit 4:2 gegen @atleticbalears. Spielbericht folgt in Kürze. #VfLinSaTorre pic.twitter.com/ed7JQl32EO