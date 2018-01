Lewandowski fehlt dem FC Bayern in Leverkusen

Robert Lewandowski fehlt dem FC Bayern wohl in Leverkusen

Der FC Bayern München muss den Auftakt der Bundesliga-Rückrunde am Freitag bei Bayer Leverkusen wohl ohne Top-Torjäger Robert Lewandowski bestreiten.

Der Stürmer absolvierte am Mittwoch zwar erstmals in der Vorbereitung das Mannschaftstraining in voller Länge. Nach "kicker"-Informationen reist der Pole allerdings trotzdem nicht mit zum Gastspiel bei der Werkself.

Offenbar ist den Bayern-Verantwortlichen das Risiko zu hoch. Lewandowski plagten zuletzt hartnäckige Probleme mit der Patellasehne im linken Knie.

Rückkehrer Sandro Wagner wird somit aller Voraussicht nach zu seinem Comeback im Dress des deutschen Rekordmeisters kommen. Der 30-jährige Mittelstürmer war in der Winterpause von 1899 Hoffenheim zu seinem Heimatverein gewechselt und fungiert dort explizit als Lewandowski-Backup.

Gute Nachrichten gab es von Mats Hummels und Joshua Kimmich. Beide trainierten genauso wie Lewandowski normal mit. Hummels schmerzten zuletzt die Adduktoren. Kimmich zwickte nach überstandener Erkältung der Rücken.

Die Bayern führen die Bundesliga-Tabelle mit elf Punkten Vorsprung auf Schalke 04 an.