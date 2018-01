England testet gegen Nigeria und Costa Rica

Die englische Nationalmannschaft testet vor der WM gegen Nigeria und Costa Rica

Die englische Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich mit Testspielen gegen die WM-Teilnehmer Nigeria und Costa Rica auf die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) vor.

Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate empfängt Nigeria am 2. Juni im Wembley-Stadion, am 7. Juni testen die "Three Lions" in Leeds gegen Costa Rica.

"Wir spielen bei der WM gegen Teams aus Afrika und Zentralamerika und können uns mit den Testspielen gegen Nigeria und Costa Rica optimal darauf vorbereiten", sagte Southgate.

Die Gruppengegner der Engländer in der Vorrunde sind Tunesien, WM-Debütant Panama und Belgien.