DFB bleibt beim Schiedsrichter-Streit bedeckt

Die Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga standen in dieser Saison oftmals im Fokus

Über den "Schiedsrichter-Streit" beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) wurde im Trainingslager auf Mallorca hinter verschlossenen Türen gesprochen.

"Zwei Sportpsychologen haben in einem mehrtägigen Workshop mit den Schiedsrichtern die ganzen Geschichten der Hinrunde aufgearbeitet", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann am Donnerstag in Frankfurt am Main: "Wir haben überaus positive Signale aus der Gruppe erhalten."

Alle weiteren Ergebnisse blieben offen, weil "die Kabinentür geschlossen sein soll", sagte Zimmermann, der wie auch alle anderen DFB-Funktionäre nicht an den Gesprächen teilgenommen hat: "Es ist ein positiver Prozess in Gang gesetzt worden, den wir hoffentlich so weiterführen können."

Schon im vergangenen Sommer waren die Differenzen im Schiedsrichter-Lager öffentlich geworden, maßgeblich durch ein Interview von Manuel Gräfe. Im Zuge der Diskussion war auch die DFB-Ethikkommission eingeschaltet worden. Eine Konsequenz war, dass DFB-Projektmanager Hellmut Krug, der von Gräfe scharf kritisiert worden war, seinen Posten als Leiter des Videobeweises verlor.

Videobeweis auch bei der WM in Russland?

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich glaubt trotz der Anlaufschwierigkeiten in der Fußball-Bundesliga unterdessen dennoch an einen Einsatz des Videobeweises bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Der Weltverband FIFA "wird die Erkenntnisse aus den Nationalverbänden nutzen, um die richtige Entscheidung zu treffen", sagte Fröhlich: "Ich denke aber, der Videobeweis wird bei der WM zum Einsatz kommen."

In der Bundesliga wird die Technik seit Saisonbeginn genutzt und hatte immer wieder zu Diskussionen geführt. Vor einer WM haben die ausgewählten Schiedsrichter nur wenige Wochen zur Vorbereitung.

Die Regelhüter beim International Football Association Board (IFAB) werden im März entscheiden, ob die Technik grundsätzlich Einzug in die Fußballregeln halten soll. Im Anschluss legt das Council der FIFA fest, ob der Videobeweis schon in Russland zum Einsatz kommen soll.

Ansgar Schwenken, Direktor für Fußballangelegenheiten und Fans bei der Deutschen Fußball Liga (DFL), verwies auf die einjährige Offline-Testphase in der vergangenen Saison. "Ich würde der FIFA raten, nur deutsche Schiedsrichter einzusetzen", sagte er augenzwinkernd.