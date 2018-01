Müller über Probleme mit Bayerns Ex-Coach Ancelotti

Carlo Ancelotti (r.) und Thomas Müller funkten nicht immer auf einer Wellenlänge

Seitdem Jupp Heynckes beim FC Bayern München wieder das Zepter schwingt, läuft es an der Säbener Straße. Thomas Müller hat sich jetzt zu den Veränderungen und über Vorgänger Carlo Ancelotti geäußert.

"Was der ausschlaggebende Punkt ist, kann man im Nachhinein grundsätzlich nicht analysieren, weil man tausend Gründe finden kann, wenn es nicht läuft", sprach Müller im "Eurosport"-Interview über die Bayern-Krise unter Ex-Trainer Carlo Ancelotti.

Ein konkretes Problem nannte der Nationalspieler dann aber doch. "Vielleicht die sprachliche Barriere, die Ancelotti hatte. Ich denke schon, wenn er in seiner Muttersprache bei einer italienischen Mannschaft seine Worte vortragen kann, kann man schon andere Dinge rüberbringen, als wenn man es in Englisch tun muss. Gerade was das Thema Mannschaftsführung betrifft, kann ein Wort hin oder her schon einen Unterschied machen", so der 28-Jährige.

Unter Heynckes: "Stimmung könnte nicht besser sein"

Probleme, die mit Jupp Heynckes längst der Vergangenheit angehören. "Heynckes hat sicherlich einige positive Faktoren eingebracht. Mit einem eingespielten Trainerteam war es auch für die Mannschaft einfacher", resümierte der bayrische Führungsspieler und ergänzte: "Man sieht ihm den Spaß an und die Stimmung im Verein könnte nicht besser sein. Uns macht es momentan Spaß."

An den Spekulationen über die Zukunft des Trainer-Routiniers wollte sich Müller allerdings nicht beteiligen: "Bis da eine Entscheidung fällt, kommen noch viele emotionale Momente. Am Ende des Tages werden der Verein und der Trainer eine Lösung finden."