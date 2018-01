Werder beklagt Delaney-Ausfall gegen Hoffenheim

Thomas Delaney fällt zum Rückrundenauftakt aus

Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen muss zum Rückrundenauftakt gegen 1899 Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) auf seinen Mittelfeldstrategen Thomas Delaney verzichten.

"Er wird definitiv nicht spielen, das Risiko ist zu hoch", sagte Kohfeldt am Donnerstag über den Dänen, der sich mit muskulären Problemen herumplagt. Nächste Woche soll Delaney gegen den FC Bayern wieder zur Verfügung stehen.

Für den kommenden Gegner aus Hoffenheim hatte der Werder-Coach unterdessen nur Lob über. "Das Markanteste an Hoffenheim ist der dominante Ballbesitzfußball, um dann ins Tempo zu kommen. Sie stehen dafür, sehr flexibel zu sein", so der 35-Jährige, der seine Mannschaft offensiv einstellen will: "Beide Mannschaften denken nach vorne. Alle die kommen, können sich auf ein intensives Spiel mit einigen Torchancen freuen.

💬 #Kohfeldt zum Personal:



"@delaneydk wird definitiv nicht spielen, er fällt aus. Das Risiko ist zu hoch. War eine gemeinsame Entscheidung. @aronjo20 wird morgen trainieren. Ich habe die Hoffnung, dass er spielen kann."#WerderPK #svwtsg — SV Werder Bremen (@werderbremen) 11. Januar 2018

Baumann: "Haben die Möglichkeiten, tätig zu werden"

Für die Rückrunde gab Kohfeldt das "klare Ziel Klassenerhalt" aus, "nichts anderes haben wir im Kopf". Nach 17 Spielen hat Werder als Tabellen-16. nur 15 Punkte auf dem Konto, weniger waren es zu diesem Zeitpunkt in der Drei-Punkte-Ära nie.

💬 #Kohfeldt zum Auftaktprogramm:



"Wir gehen das von Spiel zu Spiel an und schauen nicht allzu weit in die Zukunft. Wollen einfach das erste Spiel der Rückrunde gewinnen."#WerderPK #svwtsg — SV Werder Bremen (@werderbremen) 11. Januar 2018

Transfers sind Stand jetzt allerdings nicht geplant. "Wir haben einen sehr ausgeglichenen Kader und viele Spieler, die flexibel einsetzbar sind und viele, denen wir den nächsten Schritt zutrauen", sagte Sportchef Frank Baumann. Allerdings ließ der Bremen-Verantwortliche eine Hintertür offen: "Wir haben die Möglichkeiten, tätig zu werden. Ein Spieler müsste uns besser machen und die Perspektive mitbringen, uns über den Sommer hinaus zu helfen."