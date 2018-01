Mainz-Neuzugang de Jong "Kandidat für Startelf"

De Jong (l.) kam von Galatasaray Istanbul

Am Samstag startet der FSV Mainz 05 in Hannover in die Bundesliga-Rückrunde. 05-Trainer Sandro Schwarz freut sich auf den Bundesliga-Alltag und traut den Neuzugängen Einiges zu.

Der Tabellenfünzehnte verzichtete im Winter auf ein Trainingslager. Damit falle keine Einheit aus, die Spieler blieben außerdem vom Reisestress verschont. Stattdessen bereiteten sich die Rheinhessen zu Hause auf die anstehende Saisonhälfte vor. "Es waren sehr intensive Tage. Jetzt rückt die Vorfreude auf den Rückrunden-Auftakt wieder in den Vordergrund", erklärte Schwarz auf der Pressekonferenz.

Der 39-Jährige tritt dennoch auf die Euphoriebremse und warnt vor dem Überraschungsaufsteiger: "Hannover 96 ist sehr aggressiv in der Zweikampfführung, sehr kompakt in der Grundordnung, sie haben Qualität im Umschaltspiel und Stärken bei Standards. Wir müssen Intensität und Emotionalität reinpacken, um ein Ergebnis zu bekommen."

Zufrieden mit Wintertransfers

Dabei sollen unter anderem die beiden Neuzugänge helfen. Rückkehrer Anthony Ujah kam vom chinesischen Verein FC Liaoning, Nigel de Jong von Galatasaray Istanbul. Nach Meinung ihres Trainers passen die beiden nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr gut ins Team: "Das sind beides sehr offene Typen! Sie sind komplett drin in der Mannschaft. Wir wissen, was wir an ihnen haben."

"Die letzte Spritzigkeit fehlt noch, aber sie sind beide Kandidaten für Samstag", sagte Schwarz weiter. Besonders mit der Vorbereitung des Niederländers de Jong ist der Coach zufrieden: "Er will immer den Ball haben. Wir trauen ihm zu, von Beginn an auf dem Platz zu stehen."

Verzichten müssen die Nullfünfer dagegen auf Stammkeeper René Adler und Kapitän Niko Bungert. Zudem fehlt Abräumer Danny Latza gelbgesperrt.

Mainz will die positive Bilanz gegen Hannover ausbauen. Aus den letzten fünf Spielen gegen die Niedersachsen holten die Rheinhessen acht Punkte. Das Hinspiel im eigenen Stadion ging allerdings mit 0:1 verloren.