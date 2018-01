Augsburg muss gegen HSV auf Top-Torjäger verzichten

Alfred Finnbogason fehlt beim Heimspiel gegen den HSV

Der FC Augsburg muss zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga auf Torjäger Alfred Finnbogason verzichten. Das bestätigte Trainer Markus Baum auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

"Es ist klar, dass er gegen den HSV nicht auflaufen wird", so der Übungsleiter. Der isländische Nationalstürmer hat Beschwerden an der linken Achillessehne, dazu macht ihm eine Erkältung zu schaffen. "Das macht keinen Sinn, ihn auf die Bank zu setzen. Er soll sich in Ruhe auskurieren", sagte Baum vor dem Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den Hamburger SV.

Allerdings gebe es mehrere Szenarien, wie der Ausfall des elfmaligen Saisontorschützen aufgefangen werden könne. Welche Lösungen parat stehen, verriet Baum nicht. Eine Entscheidung soll am Freitag fallen.

Möglicherweise rückt Michael Gregoritsch gegen den HSV in die Sturmspitze. Der Ex-Hamburger dazu: "Es macht für mich keinen Unterschied, ob ich ganz vorne oder als hängende Spitze auflaufe. Ich könnte beides spielen." Die Partie gegen seinen alten Klub sei derweil "besonders".

Dennoch hat der Angreifer nur eines im Sinn: "Wir wollen gegen den HSV gut in die Rückrunde starten und haben aus dem Hinspiel mit der knappen Niederlage etwas gut zu machen." Über seinen vom Abstieg bedrohten Ex-Klub urteilte der 23-Jährige unterdessen: "Für mich ist der HSV eine absolute Erstligamannschaft. Sie gehören in die Bundesliga!"