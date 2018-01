Schweinsteiger über Tuchel: Passt sehr gut zu Bayern

Bastian Schweinsteiger äußerte sich zur Trainerfrage beim FC Bayern München

Der achtmalige deutsche Fußballmeister Bastian Schweinsteiger hat sich in der Diskussion um den Trainerposten beim Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München ab dem kommenden Sommer eingeschaltet.

Für den langjährigen Bayern-Stammspieler, der zuletzt beim in der US-amerikanischen Major League Soccer bei Chicago Fire unter Vertrag steht, wäre Thomas Tuchel die Idealbesetzung für die Nachfolge von Jupp Heynckes als FCB-Cheftrainer: "Ich persönlich mag die Arbeit von Thomas Tuchel sehr gern. Er hat auch schon in der Champions League bewiesen, dass er es schaffen kann, die Mannschaft dort weit zu bringen", wird der 33-Jährige in der "Sport Bild" zitiert.

Schweinsteiger selbst hat nie unter Thomas Tuchel gespielt, bekräftigte dennoch: "Mir hat er immer sehr gut gefallen. Ich denke, das könnte passen. Sehr gut sogar."

Derzeit ist noch völlig offen, wie es beim deutschen Rekordmeister ab dem kommenden Sommer weitergehen wird. Jupp Heynckes jedenfalls hatte zuletzt nochmals bekräftigt, nach der laufenden Saison wieder in den Ruhestand zurückkehren zu wollen.

Karriereende noch kein Thema

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Schweinsteiger hat indes versichert, trotz seines ausgelaufenen Vertrages noch nicht an ein Karriereende zu denken.

Genauere Informationen über eine mögliche nächste Vereinsstation wollte er aber keine geben: "Im Moment laufen die Gespräche. Was fest steht, ist, dass ich auf jeden Fall weiter Fußball spielen will. Ich freue mich immer, wenn ich auf dem Platz stehe oder auf dem Trainingsplatz mit der Mannschaft arbeiten kann."