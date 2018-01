VfB-Trainer Wolf: "Gomez kann Druck wegstecken"

Hannes Wolf hat volles Vertrauen in Mario Gomez

Vor dem Rückrundenstart gegen Hertha BSC hofft Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart auf ein starkes Debüt von Rückkehrer Mario Gomez.

"Ihn im Training zu sehen, war sehr cool, was seine Aktionen und Schärfe angeht. Es ist unsere Verantwortung, ihn in Szene zu setzen. Ich weiß, dass er alles geben wird", sagte Trainer Hannes Wolf vor dem Duell am Samstag (15:30 Uhr).

Wolf geht zudem fest davon aus, dass der Nationalstürmer dem Druck gewachsen ist. "Er hat schon oft gezeigt, dass er Druck wegstecken kann. Es motiviert ihn, in dieses Stadion zu kommen", sagte er: "Es geht nicht nur um Erfahrung, es geht um Qualität und Persönlichkeit. Er weiß, wie er einer Mannschaft helfen kann."

Badstuber-Einsatz weiter offen

Gomez war in der Winterpause vom VfL Wolfsburg zurück zu seinem Heimatverein gewechselt. Der 32-Jährige stand bereits bis 2009 beim VfB unter Vertrag und wechselte dann zu Bayern München. 2007 war Gomez mit den Stuttgartern deutscher Meister geworden.

Fraglich ist weiterhin der Einsatz von Abwehrspieler Holger Badstuber. Der Innenverteidiger laboriert an Adduktorenproblemen. Eventuell könnte er aber am Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Hinter dem Einsatz von Holger @Badstuber steht noch ein Fragezeichen. "Es wird knapp. Wenn Holger das Mannschaftstraining am Freitag gut aushält, dann ist er dabei", sagt Hannes #Wolf. #VfBPK — VfB Stuttgart (@VfB) 11. Januar 2018

Zudem warnte Wolf vor den Hauptstädtern: "Ein guter Gegner, der vor allem bei offensiven Standards sehr gefährlich ist. Wir schätzen die Bedeutung dieses Spiels hoch ein und wollen gut in die Rückrunde starten."

Weitere Neuzugänge im Winter?

Unterdessen hat sich Hannes Wolf auch zu weiteren möglichen Neuzugängen beim VfB Stuttgart in dieser Transferperiode geäußert.

"Wir wissen, dass der Kader auf keinen Fall zu groß ist. Wir sind dabei, zu prüfen, was möglich ist", sagte der Coach des abstiegsbedrohten schwäbischen Fußball-Bundesligisten. "Ich würde mich freuen, wenn jemand kommt, aber es müssen die richtigen Spieler sein."

Mittelfeldspieler Ebenezer Ofori steht dagegen wie Anto Grgic vor einem Abschied von den Stuttgartern. "Wir sind mit Ebenezer auf der Suche nach einer anderen Lösung", sagte Wolf. Es gebe keine realistische Chance für ihn auf dem Platz zu stehen. Grgic wurde am Donnerstag bis zum Sommer 2019 an den Schweizer Club FC Sion ausgeliehen.