S04-Talent Avdijaj in Holland zum Probetraining

Donis Avdijaj konnte sich auf Schalke bisher nicht durchsetzen

Manager Christian Heidel vom FC Schalke 04 hat vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig bestätigt, dass Donis Avdijaj noch in diesem Winter zu einem anderen Team wechseln soll. Der Weg könnte in die Niederlande führen.

Der 21-Jährige soll für die Rückrunde mehr Spielanteile sammeln und verliehen werden. Noch sei nichts in "trockenen Tüchern", so Heidel auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Der niederländische Klub Roda Kerkrade twitterte unterdessen, dass der Offensivspieler bereits an einem Probetraining teilgenommen hat. Ein Wechsel könnte demnach näherrücken.

Der Klub aus der Eredivisie könnte Avdijaj die nötige Spielpraxis verleihen. Der aktuelle Tabellen-17. in den Niederlanden kämpft mit elf Punkten aus 18 Spielen in dieser Saison um den Klassenverbleib. Mit nur 17 Treffern stellt Kerkrade dabei die zweitschlechteste Offensive der Liga. Ein neues Gesicht im Angriff würde den Niederländern gut zu Gesicht stehen.

Beim FC Schalke 04 hat Avdijaj vorerst keine sportliche Perspektive. In der Hinserie stand der 21-Jährige nicht ein einziges Mal im Kader unter Trainer Domenico Tedesco. Zwischen Januar 2015 und Sommer 2016 wurde er an Sturm Graz verliehen. Dort erzielte er in 42 Spielen neun Treffer.