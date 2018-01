Montagsspiel: BVB-Fans kündigen Boykott an

Die Fans der Südtribüne sind gegen die Montagsspiele in der Fußball-Bundesliga

Dem Montagsspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg am 26. Februar (20:30 Uhr) droht ein halbvolles Stadion. Das Fan-Bündnis "Südtribüne Dortmund" hat einen Boykott für die Partie angekündigt.

"Schweren Herzens, aber aus Überzeugung, haben wir uns dazu entschlossen, dem Spiel gegen den FC Augsburg fernzubleiben und unsere Karten an diesem Tag verfallen zu lassen", hieß es in einem Schreiben der Fans. 38 Fanklubs sind in dem 2014 gegründeten Bündnis zusammengeschlossen. Die Südtribüne verliert daher nicht nur zahlreiche Zuschauer, sondern auch die beeindruckende Kulisse.

Bereits in der Vergangenheit hatten sich verschiedene Fanszenen gegen eine weitere Zerstückelung der Spieltage ausgesprochen. In dieser Saison finden erstmals fünf Montagsspiele statt, das erste ist am 19. Februar zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig angesetzt. Die Montagsansetzungen sind als Ausweichtermine für Europapokalstarter vorgesehen.

BVB-Fans solidarisieren mit Augsburgern

Der Punkt, "an dem die Grenze des Hinnehmbaren endgültig überschritten ist", sei erreicht, heißt es weiter. "Diese Entscheidung richtet sich in keiner Weise gegen die Mannschaft. Vielmehr können und wollen wir Bundesligaspiele an Montagen nicht akzeptieren!", stellte die Südtribüne die Intention des Fernbleibens klar.

In dem Schreiben heiß es weiter, dass das Interesse der Fans bei der Terminierung nicht berücksichtigt werde. "Verlierer sind mal wieder die Fans. So müssen die Augsburger beispielsweise an einem Montag fast 600 Kilometer abspulen, um ihre Mannschaft in Dortmund unterstützen zu können."