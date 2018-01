Hopp macht sich keine Sorgen 1899-Ausverkauf

Dietmar Hopp erwartet, dass Trainer Julian Nagelsmann seinen Vertrag in Hoffenheim erfüllt

Sandro Wagner ist weg, Mark Uth geht bald, Serge Gnabry wahrscheinlich auch. Trainer Julian Nagelsmann bleibt (wenn überhaupt) wohl nur noch eine Saison. 1899 Hoffenheim steht vor einem großen Umbruch.

Der beste Stürmer geht im Sommer, der zweitbeste ist schon bei den Bayern. Die Top-Talente sind umworben, der Trainer wird jede Woche mit einem anderen Klub in Verbindung gebracht. Doch (noch) sorgt der Umbruch beim Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim nicht für schlaflose Nächte.

"Wir werden immer auf Transfer-Erlöse angewiesen sein. Dazu gehört dann zwangsläufig, dass gute Spieler den Verein auch wieder verlassen", sagte TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp dem Vereinsmagazin Spielfeld: "Das ist unser Konzept. Im Schnitt brauchen wir pro Jahr fünf bis zehn Millionen Euro Transferüberschüsse. Dann sind wir meiner Meinung nach gesund."

Der 13-Millionen-Transfer von Nationalspieler Sandro Wagner (vier Saisontore) in der Winterpause zum Rekordmeister verschafft den Kraichgauern dazu schon ein gutes Polster - das allerdings wieder schrumpfen dürfte. Denn für Mark Uth (neun Treffer), der zur kommenden Saison ablösefrei zu Schalke 04 wechselt, wird Hoffenheim ebenso Ersatz benötigen wie für Serge Gnabry, der nur aus München ausgeliehen ist und wahrscheinlich zurückgehen wird.

Hopp baut auf Nachwuchsarbeit

"Es ist immer die Frage: Lohnt es sich, den Spieler zu behalten, auch wenn er vielleicht am Ende ohne Ablöse geht?", sagte Hopp: "Bei Mark Uth zum Beispiel ist es definitiv so. Da reicht ein Blick auf seine Torquote." In der vergangenen Saison war es Nationalspieler Sebastian Rudy, der nach einer ganz starken Spielzeit ablösefrei zum FC Bayern ging.

"Wir müssen es kompensieren mit unserem Konzept, viele eigene Nachwuchsspieler einzubinden und aufzubauen", sagte Hopp: "Diese Talente müssen weiter geliefert werden, das ist unsere wichtigste Quelle. Aber keine Sorge: Wir haben durchaus auch die Möglichkeit, sehr gute Spieler einzukaufen."

Möglich machen das die millionenschweren Verkäufe der vergangenen Jahre (u.a. Roberto Firmino, Niklas Süle, Kevin Volland). Hopp betonte, "seit dem Jahr 2012 kein zusätzliches Geld" mehr in den Klub gepumpt zu haben: "Alle, die in der Kurve schreien und meinen, dass ich mein Füllhorn über Hoffenheim ausschütte, die täuschen sich."

Nagelsmann-Verbleib wird erwartet

Empfindlicher treffen wird die Kraichgauer, die auch in der Rückrunde um die Europapokalplätze spielen wollen, der bevorstehende Abgang von Trainer Julian Nagelsmann (Ausstiegsklausel ab 2019), der sowohl in München als auch bei Borussia Dortmund ein Kandidat sein soll.

"Ich erwarte, dass Julian bis 30. Juni 2019 bei uns ist, am liebsten länger. Aber da mache ich mir jetzt keine Illusionen", sagte Hopp: "Wenn er weiterhin so erfolgreich ist, dann wird das nicht möglich sein. Aber bis dahin ist er in Hoffenheim."

Einen Nachfolger hat der Milliardär aber offenbar schon im Blick: David Wagner. "Es ist überragend, was er mit Huddersfield in England geschafft hat", sagte Hopp: "Ich hätte also durchaus eine gewisse Sympathie für eine solche Lösung. Aber wenn überhaupt, dann erst vom 1. Juli 2019 an. Das ist gar nicht mehr so lange, aber bis dahin haben wir in der jetzigen Konstellation noch viel vor."