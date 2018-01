"Einzigartig in der Bundesliga": Kovac lobt Streich

Frankfurts Cheftrainer Niko Kovac (r.) lobt seinen Kollegen Christian Streich vom SC Freiburg

Vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg hat Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac seinen Freiburger Kollegen Christian Streich in den höchsten Tönen gelobt.

"Ich kann nur in Superlativen über Christian sprechen", sagte er am Freitag auf der Pressekonferenz. "Was er in Freiburg leistet, ist für mich in der Bundesliga einzigartig. Für mich ist er der Trainer, der in der Bundesliga am meisten erreicht."

Vor allem imponiert Kovac die Fähigkeit seines Gegenübers, personelle Rückschläge Jahr für Jahr ausgleichen zu können. "Wenn man sieht, wie viele Abgänge er immer ersetzen muss, dass ihm jedes Jahr zwei, drei wichtige Spieler aus den Rippen geschnitten werden."

Gegen Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) kann der Frankfurter Übungsleiter unterdessen auf wichtige Spieler zurückgreifen. So wird Omar Mascarell trotz fehlender Spielpraxis wieder auflaufen: "Er ist körperlich gut drauf". Für Marco Fabián, der auf auf einen Einsatz "brennt", kommt die Partie gegen Freiburg allerdings wohl zu früh. "Wir werden ihn in den nächsten zwei bis drei Wochen richtig aufpäppeln."

Auch für Eintracht Frankfurts Stürmer Ante Rebic kommt das Spiel gegen den SC Freiburg höchstens ein Kurzeinsatz infrage. "Ich denke, er ist eher keine Alternative", sagte Niko Kovac, Trainer des Fußball-Bundesligisten. Rebic war nach einer schweren Erkältung erst am Freitag ins Training zurückgekehrt. Kapitän David Abraham (Wadenverletzung) werde nicht spielen, sagte Kovac.